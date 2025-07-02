У Києві шахраї маскуються під податкову

Шахраї постійно адаптують свої схеми, використовуючи війну і довіру громадян для маніпуляції. Головне управління Державної податкової служби у Києві попереджає жителів столиці про активізацію шахрайських схем, пов’язаних із фальшивими листами від імені податкової. Зловмисники надсилають електронні та паперові повідомлення із проханням надати фінансову допомогу на нібито закупівлю військового обладнання для ЗСУ.

У своїх зверненнях шахраї використовують підроблені підписи, печатки та навіть електронні адреси, які дуже схожі на офіційні, наприклад: kyiv.official@tax.gov.ua. Крім того, вони пропонують контактувати за номером телефону +380682794667 через WhatsApp або Viber.

Податкова служба наголошує, що не має жодного стосунку до таких листів і всі дії шахраїв є злочинними.

Як працює схема:

- Надсилання листів електронною поштою або паперових звернень

- Прохання про фінансову допомогу для ЗСУ

- Використання підроблених підписів і печаток

- Контакти шахраїв — підроблені телефони і електронні адреси

Правоохоронці закликають не реагувати на подібні листи чи дзвінки, не перераховувати нроші за підозрілими зверненнями, перевіряти автентичність повідомлень через офіційні джерела та повідомляти про такі випадки поліцію.

Для бізнесу податкова радить завжди перевіряти достовірність запитів, звіряти контактні дані з офіційними ресурсами та зберігати пильність навіть у патріотичних ситуаціях.