Ранковий дайджест ForUА: США залишили Україну без зброї; Путін відкинув ідею припинення вогню; курс євро досяг рекордної позначки; як врятуватися від вибуху

2 липня, дайджест новин від редакції ForUА:
США залишили Україну без зброї - NBC Очільник Пентагону наказав тимчасово зупинити передачу Україні ракет і боєприпасів.
Мерц заявив, що питання постачання крилатих ракет Taurus Україні досі відкрито і розглядається як можливий варіант, - Tagesschau
Сергій Жадан отримав одну з найпрестижніших літературних нагород Європи, - Дім
РФ воюватиме далі, - Вloomberg За словами Макрона, Путін відкинув ідею припинення вогню, і його думки щодо війни в Україні не змінилися.
Як врятуватись від вибуху, - МВС Спроба втекти від вибуху — помилка, яка може коштувати життя.
Пасажирський літак Azerbaijan Airlines був цілеспрямовано збитий російською ППО за наказом Міноборони РФ, - Minval.az
Курс євро зріс до майже 50 гривень, — Мінфін Банки продають валюту по 49,75 гривні за €1.