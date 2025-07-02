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Ранковий дайджест ForUА: США залишили Україну без зброї; Путін відкинув ідею припинення вогню; курс євро досяг рекордної позначки; як врятуватися від вибуху

Ранковий дайджест ForUА: США залишили Україну без зброї; Путін відкинув ідею припинення вогню; курс євро досяг рекордної позначки; як врятуватися від вибуху

2 липня, дайджест новин від редакції ForUА:

США залишили Україну без зброї - NBC Очільник Пентагону наказав тимчасово зупинити передачу Україні ракет і боєприпасів.

Мерц заявив, що питання постачання крилатих ракет Taurus Україні досі відкрито і розглядається як можливий варіант, -  Tagesschau

Сергій Жадан отримав одну з найпрестижніших літературних нагород Європи, - Дім

РФ воюватиме далі, - Вloomberg За словами Макрона, Путін відкинув ідею припинення вогню, і його думки щодо війни в Україні не змінилися.

Як врятуватись від вибуху, - МВС Спроба втекти від вибуху — помилка, яка може коштувати життя. 

Пасажирський літак Azerbaijan Airlines був цілеспрямовано збитий російською ППО за наказом Міноборони РФ, - Minval.az

Курс євро зріс до майже 50 гривень, Мінфін Банки продають валюту по 49,75 гривні за €1.

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Дайджест новин 2 липня
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