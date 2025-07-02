В Україні вперше ховатимуть полеглих захисників на спеціальному військовому цвинтарі

На Національному військовому меморіальному кладовищі завершено будівництво першого пускового комплексу, і вже підготовлено 6 тисяч місць для поховань. Найближчим часом там відбудуться перші церемонії прощання з полеглими. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Шмигаль наголосив, що створення та розвиток Національного військового меморіального кладовища (НВМК) є важливою частиною державної політики у сфері вшанування пам’яті захисників і захисниць України. «Це має стати простором шани, гідності та вдячності до тих, хто віддав життя за Україну», — підкреслив прем’єр-міністр.

У червні Кабінет Міністрів України виділив 21,6 мільйона гривень Міністерству у справах ветеранів. Кошти призначені для організації поховань на НВМК, зокрема — невпізнаних тіл військовослужбовців, які загинули внаслідок збройної агресії РФ.

Довідка: Національне військове меморіальне кладовище розміщене неподалік Києва на території Гатненської ОТГ Фастівського району й покликане стати головним місцем вшанування пам’яті загиблих захисників України. Створення кладовища передбачене законодавчо та відповідає європейським практикам військової пам’яті.