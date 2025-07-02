Українська співачка Тоня Матвієнко заявила про побиття таксистом Bolt

Співачка повідомила про, нібито, напад на неї таксиста служби Bolt. Інцидент, про який вона розповіла в соціальних мережах, стався 30 червня.

За словами Матвієнко, зневажлива поведінка водія почалася одразу після старту поїздки. Вона попросила його зачинити вікно через сильний протяг, але він відреагував грубо, ігнорував її прохання та дозволяв собі некоректні висловлювання, відмовляючись зачиняти вікно, посилаючись на спеку на вулиці.

Коли Матвієнко попросила водія зупинити автомобіль до прибуття в кінцеву точку маршруту, він відмовився. Тоді вона відчинила двері на ходу, і лише після цього він зупинився. Водій, за її словами, вийшов з автомобіля та вдарив її спочатку в голову, а потім у плече.

Матвієнко заявила, що звернулася до правоохоронних органів, назвавши цей досвід "приниженням і шоком".

Наразі служба Bolt публічно не прокоментувала напад.