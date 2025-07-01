Кожна шоста людина світу страждає від самотності, – ВООЗ

Кожна шоста людина у світі страждає від самотності, і ця тенденція є дуже небезпечною.

Виявляється, щогодини у світі гинуть близько 100 людей, чия смерть безпосередньо або опосередковано пов’язана з самотністю — це понад 871 тис. смертей на рік.

Такого висновку дійшли експерти Комісії ВООЗ із соціальних зв’язків, які досліджували, як це впливає на здоров’я та загальний добробут людства, повідомляє ВООЗ.

Самотність як виклик: вплив на здоров’я

У звіті зазначено, що особливо гостро реагує на самотність молодь, люди з інвалідністю, представники сексменшин і жителі країн із низьким доходом. Примітно, що останніх удвічі більше, ніж у розвинутих державах.

За даними ВООЗ, самотність збільшує ризик серцево-судинних хвороб, інсульту, діабету, депресії та навіть летальних випадків.

Вона впливає на успішність у навчанні, можливість знайти роботу та якість життя.

Наприклад, підлітки, які почуваються самотніми, мають на 22% нижчі оцінки, а дорослі — нижчі доходи і вищий рівень психічних розладів.

Що пропонує ВООЗ: програма заходів

Водночас соціальні зв’язки мають силу зцілювати і навіть надавати сили долати кризові ситуації, є безпечнішими і здоровішими.

Тож комісія ВООЗ пропонує дорожню карту з п’яти напрямів: нова політика, розширення досліджень, впровадження ефективних програм, створення індексу соціальних зв’язків та формування нових соціальних норм.

Особливий акцент — на цифрову культуру: технології мають єднати, а не сприяти розриву стосунків.

— У час, коли ми маємо стільки способів зв’язатися одне з одним, так багато людей почуваються самотніми. Ми можемо і маємо це змінити, — наголосив Вівек Мурті, співголова Комісії ВООЗ.