У першому півріччі 2025 року санітарні та незворотні втрати особового складу російської армії склали 230 180 солдатів.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за 6 місяців поточного року ворог втратив 1 311 танків та 2 885 бойових броньованих машин. 1 тисячу 311 машин — це умовно 42 танкових батальйони.

Найбільше танків у першому півріччі росармія втратила у лютому — 331 одиниця. Найбільше ворожих ББМ наші воїни спалили у січні — 610 та березні — 607 одиниць.

Також з початку цього року знищені або пошкоджені понад 21 тисяча 021 одиниця автомобільної техніки ворога.

«Для порівняння, за весь 2024 рік росармія втратила 22 000 автомобілів та автоцистерн. Зазначимо, що найвищий місячний показник у знищенні ворожої автотехніки зафіксовано у квітні цього року, коли наші воїни „відмінусували“ 4 104 одиниці ворожого автотранспорту», — пишуть військові.

Сили оборони продовжують успішну контрбатарейну боротьбу.

У першому півріччі наші захисники знищили або пошкодили 8 222 одиниці ворожих артсистем.

Попри намагання світової спільноти змусити РФ сісти за стіл переговорів та укласти бодай тимчасове перемир’я, спостерігається тенденція до збереження великої кількости боєзіткнень: в червні їх кількість становила — 5 304.

Взагалі за пів року відбулось понад 28 273 бойові зіткнення.

У першому півріччі 2025 року санітарні та незворотні втрати особового складу російської армії склали 230 180 солдатів, що еквівалентно чисельності понад 19 дивізій.