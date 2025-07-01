Депутати з п'яти фракцій просять повторно подати кандидатуру Кременя на посаду мовного омбудсмена

22 депутати Верховної Ради підписали звернення до міністра юстиції, міністра культури та стратегічних комунікацій та уповноваженого парламенту з прав людини щодо повторного подання кандидатури Тараса Кременя на посаду мовного омбудсмена.

Про це повідомив народний депутат Сергій Рудик.

Звернення підписав він та ще 21 депутат від фракцій «Слуга Народу», «Європейська Солідарність», «Голос», «Батьківщина» та «За майбутнє».

Він наголосив, що повноваження Кременя завершуються 8 липня, а також додав, що зараз важливо не допустити ослаблення інституту мовного омбудсмена на тлі вимог росії щодо поступок у гуманітарному блоці питань, зокрема мовному.

«Вірю в залишки здорового глузду й інстинкту самозбереження людей, які будуть ухвалювати це рішення», — написав Рудик.

З липня 2020 року посаду мовного омбудсмена обіймає науковець Тарас Кремінь. Однак 8 липня спливає його п’ятирічна каденція.

Контракт із Кременем могли б продовжити, але його кандидатуру на розгляд мав би висунути один із трьох суб’єктів: Міністерство юстиції, Міністерство культури і стратегічних комунікацій або уповноважений Верховної Ради з прав людини.

За даними «Главкому», міністерка юстиції Ольга Стефанішина висунула кандидатуру актора Олександра Завальського, міністр культури Микола Точицький запропонував історика Павла Полянського, а омбудсмен Дмитро Лубінець — викладачку Олену Івановську.

Мовного омбудсмена призначає Кабінет Міністрів за результатами відкритого рейтингового голосування.

Тим часом у мережі з’явилося звернення понад 30 культурних діячів з проханням переобрати Кременя. Серед підписантів — письменники Сергій Жадан, Оксана Забужко; акторки Ада Роговцева, Ірма Вітовська; режисери Олесь Санін, Андрій Дончик, Вікторія Степанкова та інші.