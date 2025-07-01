Зеленський спрямував для ратифікації парламентом Угоду про створення Спецтрибуналу щодо злочинів РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це Зеленський повідомив у Телеграм у вівторок, 1 липня.

Як відзначив президент, Угода була підписана нещодавно між Україною та Радою Європи і тепер має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес реального створення трибуналу.

"Доручив також якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної ради України необхідні законодавчі зміни, щоб з нашого боку все було забезпечено на сто відсотків заради повної реалізації угоди про створення трибуналу. Прошу народних депутатів розглянути це питання невідкладно", — заявив Зеленський.

Президент також очікує і на швидке представлення командами Міністерства закордонних справ України та Офісу відповідного графіка роботи з партнерами для імплементації угоди про створення трибуналу та фактичного запуску інституції.

За його словами, уже цього року в Росії мають відчути, що їхня відповідальність за злочин агресії є неминучою і що реально розпочався міжнародний юридичний процес для притягнення Росії до відповідальності.

"Агресія є злочином, і дійсно невідворотне покарання Росії за цей злочин є глобальним інтересом всіх у світі, хто хоче для своїх людей мирного життя", — заявив президент.

Президент Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня у Страсбурзі підписали угоду щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Раніше на сайті Ради Європи опублікували фінальну версію статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Як розповідала заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, у документі немає жодної згадки про персональні імунітети. Тобто прокурор зможе видати обвинувальні акти проти очільника Кремля, або російського прем'єра. Однак винесення вироку стане можливим після того, як вони позбудуться посад.

Також він матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури. Основу статуту становить стаття 8 Римського статуту МКС, яка доповнена критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН.

На додаток Спецтрибунал передбачає, що ухвалювати вироки зможуть навіть без присутности обвинувачених, зокрема йдеться про політичне й військове керівництво РФ та потенційно — Білорусі й Північної Кореї, адже обидві держави є співучасниками війни проти України.

Парламентська асамблея НАТО 21 листопада 2022 року визнала Росію державою-терористом, а також підтримала резолюцію, в якій ідеться про створення спеціального трибуналу за фактом агресії Росії. Однак, таке рішення ще має бути підтримано кожною окремою країною на національному рівні.

8 листопада 2023 року Верховна рада проголосувала за законопроєкт про Реєстр збитків, завданих Росією. Документ спрямований на захист прав та інтересів України та її громадян, зокрема, надає можливість подавати відомості щодо збитків, завданих через війну РФ, та сприяє утворенню компенсаційних механізмів.

22 березня 2024 року у Києві відкрили Офіс реєстру збитків, завданих Росією. В установі працюватимуть приблизно 10 людей: юристи та комунікаційники. І за кілька тижнів вони почнуть приймати заявки на отримання компенсації від людей. Як сказав виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України Маркіян Ключковський, співробітники Офісу почнуть із заяв першої категорії: збитки за знищене житло.

9 травня 2025 року міністри закордонних справ країн Євросоюзу та представники вищого керівництва блоку схвалили запуск спеціального трибуналу щодо злочину агресії військово-політичного керівництва Росії проти України.

Спецтрибунал працюватиме у Гаазі. Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що очікує перших рішень трибуналу вже у 2026 році.

14 травня Рада Європи підтримала створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Загалом до коаліції зі створення Спеціального трибуналу (Core Group) наразі входять понад 40 країн.