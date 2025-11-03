НКРЕКП змінює ціни на доставку газу: готуйте гаманці

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), готує кардинальні зміни у порядку розрахунку тарифів на доставку газу, які мають набути чинності з 2026 року. Ці зміни торкнуться всіх споживачів і суттєво вплинуть на підсумкову вартість послуги.

Як нараховуватимуть доставку газу з 2026 року?

Головна зміна полягає у переході від фіксованої щомісячної суми до оплати за фактично використаний обсяг газу у попередньому місяці. Про це пише "Перший бізнесовий".

За словами НКРЕКП, такий підхід зробить систему прозорішою та справедливішою, особливо для:

споживачів, які використовують мало газу.

осіб, які користуються газом лише під час опалювального сезону.

Формула розрахунку буде максимально простою:

Плата за доставку = Обсяг спожитого газу у попередньому місяціхТариф оператора ГРМ

Чи зростуть рахунки?

Хоча тарифи на сам газ для населення та бюджетних установ залишаться без змін щонайменше до 31 березня 2026 року, новий порядок нарахування плати за доставку може поступово збільшити загальні рахунки за газ.

Чи потрібно платити за доставку газу всім?

У НКРЕКП наголошують: сплачувати за доставлення газу потрібно усім споживачам. Це правило діятиме незалежно від того, чи використовується газ для опалення, чи лише для приготування їжі.

Важлива порада

У зв'язку з майбутніми змінами, українцям настійно радять встановити лічильники газу до впровадження нової системи. Це дозволить уникнути можливих переплат і забезпечить точний контроль над фактичним споживанням.