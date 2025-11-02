Президент доручив Кабміну сформувати пакет зимової підтримки українців

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати пакет програм, які запрацюють уже в грудні, - зимову підтримку. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Ми зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані.

Перше - це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій, деяким іншим групам у суспільстві. Премʼєр-міністр України представить усі деталі.

Обовʼязково збережемо на зиму фіксовану ціну на газ - жодних підвищень, - також на електрику для побутових споживачів.

Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від Укрзалізниці - УЗ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів - Київ, Київ - Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям - кошти, які використовуються, реально служать суспільству.

Звісно, працюємо і для розширення медичних програм. Проєкт чекапів, який готує Міністерство охорони здоровʼя України, тобто можливість кожної дорослої людини приділити більше уваги своєму здоровʼю, має запрацювати вже в січні", - заявив Зеленський.

Український лідер зауважив, що доручив уряду найближчими тижнями завершити підготовку цієї зимової підтримки та представити деталі пакету до 15 листопада.