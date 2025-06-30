Власники елітних авто сплатили рекордні 95 мільйонів податків - подробиці

У січні-травні 2025 року власники дорогих автомобілів в Україні поповнили державний бюджет на 95,3 млн гривень транспортного податку. Ця сума на 2,5 млн грн перевищує надходження за аналогічний період минулого року, повідомляє Державна податкова служба.

Загалом податок сплатили понад 5,6 тисячі власників елітних авто.

Найбільші надходження зафіксовано у:

- Києві – 29,5 млн грн

- Дніпропетровській області – 9 млн грн

- Одеській області – 8,3 млн грн

- Львівській області – 6,3 млн грн

Транспортний податок зобов'язані сплачувати власники легкових автомобілів, які відповідають таким критеріям:

- випущені не більше 5 років тому;

- мають середньоринкову вартість понад 3 млн гривень (що дорівнює 375 розмірам мінімальної зарплати станом на 1 січня 2025 року).

Ставка податку становить 25 000 гривень на рік за кожен такий автомобіль.

Перелік автомобілів, що підпадають під оподаткування, щорічно затверджується Міністерством економіки до 1 лютого. До переліку авто на 2025 рік увійшли, зокрема, такі марки та окремі моделі: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota (окремі моделі).