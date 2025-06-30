Ранковий дайджест ForUА: ЗСУ просунулись на двох напрямках; євро оновив історичний максимум; окупанти перебувають за 20 км від Сум; аномальна спека накрила Європу

30 червня, дайджест новин від редакції ForUА:

ЗСУ просунулись на двох напрямках - на півночі Сумської області та поблизу Часового Яру на Донеччині - ISW

Окупанти всього за 20 км від Сум: рф зосередила 50 000 військових у районі Сумського напрямку — вони перевищують ЗСУ чисельно майже в 3 рази, — WSJ

Китай підтвердив наявність у країни графітових бомб, здатних виводити з ладу енергетичну інфраструктуру — South China Morning Post

Сам об’єкт при цьому залишається неушкодженим.

Протестний рух у Сербії набирає обертів: учасники акцій оголосили про початок масштабної кампанії з блокування доріг, вулиць і перехресть у своїх районах, - Радіо Свобода

Українці масово виїжджають за кордон: пасажиропотік на українському кордоні досяг вражаючої позначки в 141 тисячу перетинів за добу, - ДПСУ

Аномальна спека насувається на п’ять європейських країн, - The Guardian Вона накриє південні та центральні регіони Європи, зокрема Іспанію, Італію, Францію, Португалію та частково Німеччину

Євро оновив історичний максимум: офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 48,7823 грн/€, - Мінфін Це на 14 копійок вище, ніж у попередній банківський день

Україна створює новий тип підрозділів ППО, - Deutsche Welle Вони будуть спеціалізуватися на перехопленні ворожих БПЛА за допомогою дронів-перехоплювачів.