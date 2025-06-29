Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту F-16 Максиму Устименко.

Відповідний указ №444 опублікований на сайті очільника держави.

"Присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Устименку Максиму Юрійовичу – полковнику (посмертно)", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, окупанти запустили вночі по Україні 477 дронів, 60 ракет різних типів, відбулись влучання по житловому будинку в Смілі та поранена дитина. Під час відбиття атаки загинув український пілот F-16 Максим Устименко, який того дня знищив сім повітряних цілей.