Ветерани ГУР візьмуть участь у надскладному ультрамаратоні у Франції

Ветерани ГУР МО України Тарас Проць (спецпідрозділ «KRAKEN») та Сергій Шикун (Департамент активних дій ГУР) випробують себе в одному з найскладніших забігів планети — ультрамаратоні Spartan Ultra World Championship, який відбудеться у Франції.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Телеграм.

Ультрамаратон із понад 60 перешкодами на гірській трасі завдовжки 52 км із набором висоти понад 3000 метрів відбудеться у французькому Морзіні.

Участь розвідників ГУР МО України відбудеться в межах проєкту Limitless, мета якого — привернути увагу до наслідків війни та підтримати реабілітацію тих, хто віддав своє здоровʼя заради незалежності України.

«Мене абсолютно не лякає цей виклик, а навпаки мотивує. Я хочу випробувати себе», — каже Тарас Проць.

«Хочеться показати іншим хлопцям, які тільки отримали травми на війні, що життя після ампутації продовжується. Перший етап після поранення дуже важкий», — зазначає Сергій Шикун.

На дистанції ветеранів супроводжуватиме Олексій Вовк, організатор Spartan Race Ukraine.

«Це одна з найважчих і водночас найцікавіших трас „Спартану“. У Морзіні зберуться найкращі спортсмени нашої великої спільноти. Ми будемо поруч із нашими ветеранами, щоб пройти цей шлях разом: 52 км, понад 3 тисячі метрів набору висоти — і все це за 15 годин», — розповідає Олексій.

Участь ветеранів ГУР у Spartan Ultra World Championship — частина кампанії зі збору коштів на реабілітацію ветеранів ГУР МО України, які втратили кінцівки внаслідок поранення.