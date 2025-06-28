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Полiтика

Фіцо не хоче зустрічатися з Зеленським, бо той його "ненавидить"

Фіцо не хоче зустрічатися з Зеленським, бо той його "ненавидить"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, тому що той його "ненавидить".

Про це повідомляє Aktuality.

Як зазначається, Фіцо прокоментував зацікавленість президента Петера Пеллегріні у візиті до України та зустрічі із Зеленським, однак зауважив, що це було б "суто символічним візитом", оскільки словацький президент за своїми повноваженнями не може укладати будь-які угоди.

"Моя зустріч із президентом Зеленським не має сенсу, бо він мене ненавидить… Я не бачу причин зустрічатися з президентом України", – сказав Фіцо.

Водночас він зазначив, що "для нього важливо спілкуватися з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем".

Крім того, Фіцо зауважив, що членство України в ЄС може принести Словаччині більше переваг, ніж недоліків. 

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СловаччинаРоберт Фіцо
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