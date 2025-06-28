На жінок і чоловіків алкоголь діє по-різному

У жінок із залежністю виявили значне зниження рівня імунних клітин мозку — особливо в мозочку та гіпокампі.

Це супроводжується когнітивними порушеннями та підвищеною тривожністю, тоді як у чоловіків їх не зафіксовано.

Відмінності впливу алкоголю на організм жінок і чоловіків виявили лише в останні десятиліття. Перше порівняльне дослідження ферменту алкогольдегідрази в обох статей було опубліковано лише в 1990 році.

Фактично, майже всі клінічні дослідження впливу алкоголю на організм до 1990-х років проводилися виключно за участи чоловіків.

Частково це пояснюється тим, що для чистоти експерименту вчені намагаються усунути якомога більше змінних, що можуть вплинути на результат.

А оскільки алкоголізм вважали переважно чоловічою проблемою, ніхто не замислювався про важливість вивчення його впливу на жінок.

Ситуація змінилася, коли Національний інститут охорони здоров'я США вирішив уключати в клінічні дослідження жінок та представників меншин.

Так, гендерні прогалини в медицині нарешті почали заповнюватися.

"Питання відмінностей чоловічого та жіночого організму навіть не поставало", - каже Шерон Вілснак, професор психіатрії та поведінкової психології у Школі медицини Університету Північної Дакоти.

"На тому рівні досліджень вчені просто вважали, що результати спостережень за чоловіками можна поширювати і на жінок".