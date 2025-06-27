Росія захопила ключове родовище літію в Україні

Окупанти захопили друге з чотирьох найбільших родовищ літію в Україні – Шевченківське родовище на Донеччині. Це родовище вважається найперспективнішим в Україні завдяки "високомінералізованому сподумену", що полегшує видобуток літію, повідомляє французьке видання Le Figaro.

Хоча Росія вже заявляє про повне захоплення селища Шевченко, карта Deep State наразі підтверджує контроль над значною частиною населеного пункту. Проте, саме родовище, яке було відкрите ще в 1982 році за часів Радянського Союзу і займає площу 40 гектарів, за даними Le Figaro, вже кілька днів перебуває під контролем РФ.

Загальні запаси літію в Україні, за оцінкою дослідників Національної академії наук, становлять 500 000 тонн. Це більше, ніж у Португалії, яка зараз володіє найбільшими родовищами в Європі.

Україна має чотири відомі родовища літію, але жодне з них наразі не експлуатується. Два з них – Полохівське та Добра – розташовані на Кіровоградщині. Проте, Шевченківське родовище на Донеччині та Крута Балка в Запорізькій області тепер перебувають під російським контролем. Шевченківське родовище було особливо цінним через наявність високомінералізованого сподумену, з якого літій добувати значно легше, ніж з петаліту, що міститься в інших родовищах.

Втрата контролю над цими стратегічними ресурсами є серйозним ударом по економічному потенціалу України та її можливостям у майбутньому стати ключовим гравцем на світовому ринку літію – металу, критично важливого для виробництва акумуляторів та розвитку електромобільної індустрії.