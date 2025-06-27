Окупанти стягують техніку на запорізький напрямок

Російські війська стягують техніку та особовий склад на південь України, ймовірно, готуючись до нової хвилі штурмів у Запорізькій області. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, найближчими днями очікуються спроби посилених атак ворога в районах Гуляйполя та Оріхова, зважаючи на останні переміщення техніки через окуповані території.

«По напряму Ростов — Новоазовськ — Маріуполь — Пологівський / Бердянський: близько 7 платформ із бронетехнікою, включно з танками, понад 40 вантажівок із живою силою та боєкомплектом», — зазначив Андрющенко.

Крім того, на іншому напрямку — через Крим і Херсон до Маріуполя — зафіксовано колону з понад 20 вантажівок із живою силою та близько 5 тягачів з бронетехнікою БМП/БМД.

На думку експерта, такі дії можуть бути реакцією на зниження активності наступальних дій РФ і вдалі контратаки Сил оборони України на запорізькому напрямку.

Нагадаємо: райони Гуляйполя та Оріхова — ключові точки на запорізькому фронті, де росіяни намагаються прорвати українську оборону в напрямку стратегічно важливого Токмака та далі — до Запоріжжя. Українські сили тримають оборону і регулярно завдають втрат техніці та живій силі ворога.