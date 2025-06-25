Велика перестановка: Шмигаль може втратити крісло вже на початку липня

У фракції «Слуга народу» розпочалась підготовка до позачергового засідання Верховної Ради, яке може відбутися вже 7 або 8 липня. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Слугам сказали готуватися до позачергової сесії Ради 7–8 липня: планується заміна премʼєра», — написав Гончаренко у соцмережах. За його словами, головне питання сесії — заміна чинного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Причиною кадрових змін, ймовірно, є Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference), яка має відбутися 10–11 липня в Римі.

Очікується, що делегацію України на конференції очолить прем’єр, тож влада прагне призначити нового керівника уряду до міжнародної події. Планове засідання парламенту заплановане на 15 липня — вже після заходу в Італії.

Найбільш імовірною кандидаткою на посаду називають Юлію Свириденко, чинну першу віцепрем’єрку та міністерку економіки. За даними Гончаренка, її кандидатуру активно обговорюють у владних колах, і вона має підтримку Офісу Президента.

«Найбільш ймовірно, що новим премʼєром стане Юлія Свириденко. І вже вона поїде на конференцію в Римі», — зазначив депутат.

Інші потенційні претенденти, зокрема міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, вже не розглядаються як реальні кандидати.