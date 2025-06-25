Жахливе ДТП під Варшавою: мікроавтобус з українцями врізався у фуру

Вночі 24 червня на швидкісній трасі S17 поблизу Варшави сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю громадян України. Аварія трапилася близько 3:00 ранку на 88-му кілометрі дороги у напрямку польської столиці.

За даними місцевого видання lublin112.pl, зіштовхнулися мікроавтобус Volkswagen, за кермом якого перебував 22-річний українець, та тягач Renault з напівпричепом, яким керував 61-річний громадянин України.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса не врахував дорожні умови та не знизив швидкість, через що врізався у напівпричіп вантажівки. На момент аварії у фургоні перебувало вісім пасажирів, усі — українці.

Внаслідок зіткнення четверо людей отримали травми. Одну постраждалу евакуювали гелікоптером швидкої допомоги. Всі постраждалі були госпіталізовані.

Обидва водії були тверезі та мали всі необхідні документи. 22-річного водія мікроавтобуса наразі затримано, поліція під наглядом прокуратури розслідує обставини аварії.