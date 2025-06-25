﻿
Головне

Атака на Харківщину: терористи знову били по цивільним

Атака на Харківщину: терористи знову били по цивільним

У ніч на 25 червня російські терористи завдали ударів по Харкову та Куп’янську, внаслідок чого постраждали мирні жителі та об’єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання — зайнялася триповерхова будівля. У Київському районі дрони-камікадзе "Герань-2" атакували цивільне підприємство. Внаслідок удару постраждав 64-річний чоловік, його госпіталізовано.
У Куп’янську удар керованою авіабомбою (КАБ) спричинив пошкодження дев’ятиповерхового житлового будинку. Постраждали п’ятеро мирних мешканців, їхній стан уточнюється.
Рятувальники та медики продовжують роботу на місцях обстрілів. 

Теги:

атака на Харківщинудронова атака на Куп'янськ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Немає місця для Безоса: мільярдер не зважає на протести й купляє для свого весілля шматок Венеції
Свiт 24.06.2025 19:21:53
Немає місця для Безоса: мільярдер не зважає на протести й купляє для свого весілля шматок Венеції
Читати
Трамп планує представити союзникам по НАТО своє тлумачення 5 статті
Полiтика 24.06.2025 19:00:18
Трамп планує представити союзникам по НАТО своє тлумачення 5 статті
Читати
Таїланд і Камбоджа на ножах: перекриття кордону, санкції, зупинення імпорту
Полiтика 24.06.2025 18:41:48
Таїланд і Камбоджа на ножах: перекриття кордону, санкції, зупинення імпорту
Читати

Популярнi статтi