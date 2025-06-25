Атака на Харківщину: терористи знову били по цивільним

У ніч на 25 червня російські терористи завдали ударів по Харкову та Куп’янську, внаслідок чого постраждали мирні жителі та об’єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання — зайнялася триповерхова будівля. У Київському районі дрони-камікадзе "Герань-2" атакували цивільне підприємство. Внаслідок удару постраждав 64-річний чоловік, його госпіталізовано.

У Куп’янську удар керованою авіабомбою (КАБ) спричинив пошкодження дев’ятиповерхового житлового будинку. Постраждали п’ятеро мирних мешканців, їхній стан уточнюється.

Рятувальники та медики продовжують роботу на місцях обстрілів.