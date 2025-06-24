Пенсії українців можуть зрости майже у півтора рази: хто може розраховувати на доплату

Самотні пенсіонери в Україні, які досягли 80-річного віку та потребують постійного догляду, можуть розраховувати на значну щомісячну доплату до своєї пенсії. Ця фінансова підтримка, спрямована на покращення умов життя людей похилого віку, стан здоров’я яких вимагає особливої уваги, може призвести до збільшення загального розміру виплат майже у півтора рази. Про це повідомляє forex.ua.

Згідно з Законом № 646-IX, українські громадяни, які відповідають певним критеріям, мають право на щомісячну доплату у розмірі 40% від мінімальної пенсії. За прогнозами, у 2025 році, при мінімальній пенсії на рівні 2361 гривні, ця доплата становитиме 944 гривні на місяць.

Щоб мати право на дану виплату, особа має відповідати таким умовам:

Мешкати на самоті, без підтримки рідних.

Отримувати пенсію за віком, а не за інвалідністю.

Бути у віці 80 років або більше.

Мати медичний документ, що засвідчує потребу в постійному догляді.

Не користуватися іншими доплатами до пенсії, пов’язаними з доглядом.

Процедура оформлення допомоги:

Звернення до медичного закладу: Необхідно звернутися до свого медичного закладу та пройти оцінку в Лікарсько-консультативній комісії (ЛКК). Отримання довідки: За результатами оцінки, отримати довідку, яка офіційно підтверджує потребу в постійному догляді. Подання звернення до Пенсійного фонду: З цим медичним документом слід подати звернення до найближчого підрозділу Пенсійного фонду України.

Ця ініціатива є важливою підтримкою для найбільш вразливих верств населення, забезпечуючи їм не тільки додаткові кошти, а й визнання їхніх потреб у постійному догляді.