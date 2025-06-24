Креатура Сергія Пашинського: скандальна ексчиновниця Агія Загребельська продовжує «заробляти» на каламутних схемах і вимаганні у бізнесу

Поки що колишній впливовий депутат Ради та в.о. глави Адміністрації президента Сергій Пашинський, вийшов із СІЗО у 2024 році під рекордну заставу 272 млн грн у справі про нафтопродукти Курченка, його найближче оточення продовжує заробляти мільйони на каламутних схемах та вимаганні у бізнесу. Про це пише ІА "Вголос".

Поки що колишній впливовий депутат Ради та в.о. глави Адміністрації президента Сергій Пашинський, вийшов із СІЗО в 2024 році під рекордну заставу 272 млн грн у справі про нафтопродукти Курченка, його найближче оточення продовжує заробляти мільйони на каламутних схемах та вимаганні у бізнесу. Однією з найближчих спільниць Сергія Пашинського є Агія Загребельська, яка багато років допомагала йому «кошмарити» бізнес конкурентів та заробляти на цьому мільйони.

Як нагадують ЗМІ, Агія Загребельська, яка на початку 2000-х являлась фігурантом кримінальної справи за ч. 1 ст. 303 Кримінального кодексу України («Проституція, примус або залучення до проституції»), познайомилася у 2013 році з Сергієм Пашинським через Тетяну Чорновіл , яку захищала як адвокат. Після того, як Сергій Пашинський став в. о. голови адміністрації та. о. Президента Олександра Турчинова у 2014 році, настав час вимагати реального «гонорару» за свої старання.

Агію Загребельську (Ахундову) було призначено на посаду заступника начальника Головного управління з питань судоустрою та правової політики Адміністрації Президента України. Більше того, за протекцією Сергія Пашинського Агія Аббасівна опинилася у закритій тусовці топ-чиновників Мін'юсту, яку монополізувала юридична фірма Павла Петренка.

Як пишуть ЗМІ, на посаді заступника голови Державної виконавчої служби Агія Ахундова була замішана у багатомільярдній схемі з вимивання грошей до кишень корупціонерів — «СЕТАМ» — системи електронних торгів заарештованим майном. За даними журналістів, на цій посаді Агія вступила в змову з власниками збанкрутілих банків і контролювала продаж їм їхніх заставних активів за заниженою ціною. Це, можливо, і спричинило її звільнення з міністерства. Очевидці подій також розповідають, що протягом 2015-16 року Загребельська активно — але безуспішно — намагалася залучити до роботи в АМКУ представників групи, з якою вона співпрацювала у Мін'юсті, і яку згодом також було зі скандалом звільнено..

Про те, скільки їй вдалося заробити на посаді у Мін'юсті, може говорити порівняння декларацій за 2014 та 2015 роки Буквально за рік замість прочерків з'явилося близько 10 млн грн. готівкою. Про корупційне походження грошей може свідчити той факт, що за 3 роки ні копійки із цих коштів не було ні витрачено, ні належить до банку. Це може означати лише те, що насправді це віртуальні гроші, які Ахундова встигла задекларувати у 2015 році, які будь-якої миті можуть стати виправданням її розкішного життя на зарплату держуповноваженого у 53 тис. грн. (менше 2 тис доларів) на місяць.

Після виходу з Мін'юсту, за допомогою у працевлаштуванні Агія знову звернулася до Чорновола та Пашинського. Останній, вже на посаді голови комітету з питань національної безпеки і оборони, пролобіював призначення Агії на посада держуповноваженого в АМКУ — за квотою «Народного фронту». Умовою роботи, як це зазвичай буває в таких випадках, було просування інтересів бізнес-партнерів НФ і недоторканність спонсорів. Цікаво, що тут же вона ініціативно зголосилася курирувати розслідування антимонопольних тем у СЕТАМі.

Розвернувшись до АМКУ на широку ногу, Ахундова (на той момент вже Загребельська) за дивним збігом обставин почала активно просувати бізнес-інтереси окремих компаній.

Серед найбільш відомих проектів, під які масштабно вписалася Агія Загребельська — захист інтересів лотерей, що перебувають під санкціями «Патріот» та «МСЛ» (підконтрольні Пашинському; Агія, за даними журналістів, відповідала за прийняття рішень проти їхніх конкурентів — «УНЛ» та блокування прийняття документів про прозорі правила гри на ринку лотерей).

Про те, що відбувалося в АМКУ, красномовно говорять скарги підприємців. Так, за твердженнями представників УНЛ, вони вимагали $100 тис. за позитивний результат дослідження ринку лотерей.

Також на той час народний депутат А.Яценко скаржився на те, що з нього вимагали 1 млн. гривень на місяць за непритягнення до відповідальності за порушення антимонопольного законодавства афілійованих з ним структур (Ві Ай Пі Департамент, Акцепт онлайн, Про закупівлі та Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ), які надають послуги з доступу до Єдиної бази оцінок майна.

Крім того, Загребельська з 2015 року системно вела діяльність щодо встановлення контролю за окремими структурними підрозділами АМКУ, включаючи голів територіальних відділень. Протидія цієї діяльності з боку керівництва АМКУ викликає численні публікації у ЗМІ, насамперед на порталі «Наші гроші». Він, з незрозумілої причини, висвітлює діяльність Агії Загребельської виключно у позитивному світлі (навіть коли вона потрапила на корупції), при цьому робота решти комітету піддається регулярній критиці.

Не секрет, що одним із ключових питань, вирішенням яких займається Антимонопольний комітет, є розгляд скарг на неправомірні дії учасників публічних закупівель. Для цього в комітеті є постійно діюча адмінколегія, до якої входила Загребельська.

Саме Загребельська регулярно організовувала тренінги для потенційних скаржників, внаслідок яких ті чомусь ставали клієнтами фірми «ADS Legal Group», яка контролюється чоловіком Загребельською та її братом. З чуток, співробітників фірми набирала серед співробітників АМКУ помічниця самої Агії. За даними джерел у комітеті, Загребельська налагодила систему стимулювання співробітників департаменту оскарження публічних закупівель АМКУ для максимального сприяння роботі фірми родичів. Примітно, що зараз «ADS Legal Group» рекламує проституцію. Збіг це чи ні, дізнатися в Агії Загребельської поки не змогли, можливо, стара робота дається взнаки.

ЗМІ писали про те, що Загребельська тоді була активною учасником схеми блокування тендерів на дорожнє будівництво з боку компанії «Полтавабудцентр» підозрюваного у фінансуванні тероризму та підриві конституційного ладу України підприємця Араїка Амірханяна. За даними силовиків, «Полтавабудцентр» була найбільш активним скаржником у сфері публічних закупівель у 2017—2018 з метою блокування тендерних процедур (на загальну суму близько 20 млрд грн.). За даними джерел в АМКУ, компанія робила це для подальшого шантажу учасників і отримання відступних 1,5-3%. Ця інформація підтверджується учасниками ринку будівництва та наразі обробляється СБУ.

Ще у березні 2019 року стосовно Агії Загребельської набуло чинності рішення суду про притягнення її до відповідальності за вчинення порушення, пов'язаного з корупцією (приховування від декларування понад 300 тис. грн. доходів). Крім того, суд тоді оштрафував держуповноважену. На підставі зазначеного рішення порушник ще в момент набрання чинності підлягав обов'язковому звільненню з державної служби із забороною на зайняття громадських посад протягом 3 років. Таким чином, Володимир Зеленський лише виконав виконання реального судового вироку проти неоднозначної чиновниці. Суд у цій справі адвокат Агія та її чоловік-адвокат Денис програли та скандальну чиновницю на посаді не поновили. Після цього вона кілька років займалася організацією «Ліга антитрасту», яка допомагала за гроші обходити закони та протидіяти АМКУ, а також «кошмарити» чиновників та бізнесменів-конкурентів, залучаючи кишенькових журналістів. Звісно ж екс-чиновниця потрапила до Реєстру корупціонерів. Про свої зв'язки з Пашинським вона також неодноразово розповідала.

При цьому навіть після звільнення з органів влади скандальна екс-чиновник Загребельська продовжує залишатися найближчою соратницею Пашинського і захищати потрібний бізнес за гроші, організовуючи тиск. У 2024 році вона очолила фейкову громадську організацію «Рада економічних реформ України», яку створив близький до Пашинського екс-нардеп «Народного Фронту» Сергій Висоцький, який також перебуває у реєстрі корупціонерів.

Примітно, що чоловік Агії Загребельської, адвокат, який сам проходить у кримінальній справі №12019100090010242 як обвинувачений у заподіянні легких тілесних ушкоджень.

Журналісти та активісти просять перевірити правоохоронні органи зв'язок із Сергієм Пашинським, російським бізнесом, а також грошові потоки Агії Загребельської, отримані від «громадської діяльності» та джерело яких вона не може пояснити, як і потрапляння до Реєстру корупціонерів.