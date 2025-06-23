Сікорський: криза на Близькому Сході підсилює війну в Україні — Росія користується моментом

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що ескалація конфлікту на Близькому Сході безпосередньо впливає на хід війни в Україні. Про це він сказав перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі.

За словами Сікорського, Росія вже скористалася загостренням ситуації в регіоні, щоб активізувати повітряні атаки по українських містах, зокрема Києву.

«Драматичні події на Близькому Сході також вплинуть на цю війну. Тим більше, що Росія, скориставшись нагодою, посилила повітряні нальоти і бомбардування. Ми маємо ще один день смерті в Києві та інших українських містах», — зазначив він.

Очільник польської дипломатії також наголосив, що зростання напруженості в регіоні спричиняє підвищення цін на нафту, що може дати Росії додаткові фінансові ресурси для продовження агресії проти України.

Тим часом на Близькому Сході триває ескалація: Ізраїль завдав нових авіаударів по військових об’єктах Ірану — зокрема по базах запуску та зберігання ракет. Це поглиблює конфлікт у регіоні, наслідки якого, на думку європейських дипломатів, все більше перетинаються з безпековою ситуацією в Європі.