Кінь Пржевальського підірвався на вибуховому пристрої рашистів

У Чорнобильській зоні відчуження кінь Пржевальського підірвався на вибуховому пристрої, залишеному після російської окупації.

Про це повідомляють у Державному агенстві з управління зоною відчуження.

У зоні відчуження ЧАЕС стався трагічний інцидент – одна з особин зникаючого виду коней Пржевальського загинула внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Акустичний вибуховий сигнал був зафіксований українськими прикордонниками поблизу державного кордону. Згодом понівечене тіло тварини виявили біля покинутого лісового маршруту, де раніше дислокувалися російські війська.

Кінь Пржевальського – рідкісний вид, занесений до Червоної книги України. Його реінтродукція в Чорнобильській зоні стала символом екологічного відновлення цієї унікальної території після катастрофи 1986 року. Тварини змогли адаптуватися до умов дикої природи та відіграють важливу роль у збереженні біорізноманіття.

За попередніми даними, вибуховий пристрій належить до мін або розтяжок, залишених окупаційними військами РФ. Це чергове підтвердження того, що війна продовжує вбивати навіть після бойових дій – у формі прихованої смертельної загрози для природи, цивільного населення та прикордонників.

Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник, який опікується охороною флори і фауни зони, наголосив: загроза від мін залишається критичною, а територія наразі закрита для відвідування.

Водночас, у прикордонній зоні з Білоруссю, яка підтримує російську збройну агресію, триває масштабне інженерне укріплення державного кордону. Території активно мінуються, зводяться захисні споруди, а контроль над кожним кілометром українського кордону – посилюється.