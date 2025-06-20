ГУР: У російській армії зафіксовано випадки канібалізму — окупант з’їв побратима

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про перші задокументовані випадки канібалізму серед російських військових. За даними ГУР, у лавах 68-ї мотострілецької дивізії РФ один із солдатів на прізвисько «Брелок» вбив і протягом двох тижнів поїдав свого побратима з позивним «Фома».

Інформацію отримано з перехопленої розмови, в якій російський командир зізнається:

«Никто никуда не съебыв..лся, "Брелок" его завалил, а потом ел нах..й две недели».

Обидва військовослужбовці — «Брелок» і «Фома» — проходили службу в складі 52-го окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії, що діє на Куп’янському напрямку, в районі селищ Западне та Лиман Перший.

Згодом тіло самого «Брелка» було знайдено мертвим — він імовірно вкоротив собі віку.

У ГУР наголошують:

«Канібалізм — черговий доказ глибокого морального та психологічного занепаду російських окупаційних військ, які залишилися без базової поваги до людського життя — навіть власного».

Подібні випадки, зазначають у розвідці, свідчать про крайню деградацію особового складу армії РФ на тлі тривалих бойових дій, нестачі забезпечення та ізоляції підрозділів на передовій.





