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Полiтика

Потрібні нові напрями санкцій, щоб ускладнити можливість РФ затягувати війну, – Зеленський

Потрібні нові напрями санкцій, щоб ускладнити можливість РФ затягувати війну, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики та спільних з партнерами санкційних та інших обмежувальних заходів проти Росії, повідомляє Офіс президента.

Як заявив Володимир Зеленський, за підсумками наради щодо санкцій проти Росії погоджено конкретні рішення.

Перший крок полягає у тому, щоб синхронізувати санкції нашої держави та партнерів на 100%, заявив президент.

Він пояснив, що санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб’єктів мають бути повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України.

Другий крок передбачає продовження політики тиску на російський танкерний флот.

За словами Зеленського, він поставив завдання розширити санкції на капітанів цього флоту, а також на російські термінали, які відвантажують нафту.

– Відповідні рішення мають бути також синхронізовані з партнерами. Фіксуємо факти, що одні й ті ж самі нафтові танкери використовуються і Росією, й Іраном для фінансування війни, – стверджує президент України.

Як зазначив глава держави, окремо триває робота над запровадженням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів.

Третій крок потрібен, щоб розглянути нові напрями санкцій та ускладнити Росії можливість затягувати війну, наголосив Зеленський.

За його словами, це стосується фінансових інструментів, криптовалют, схем оплати, постачання компонентів та обладнання в Росію для виробництва зброї.

Президент України доручив розширити можливості для парламентської дипломатії, роботи з громадськими лідерами та корпоративним сектором заради підтримки нових санкційних рішень.

– МЗС, розвідки та Нацбанк України мають забезпечити більш відчутні результати санкційного тиску на Росію та її спільників, – резюмував Володимир Зеленський.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськийвійна в Україніантиросійські санкції
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