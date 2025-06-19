Удар по Ірану схвалено: Трамп чекає останнього сигналу

"Президент Трамп повідомив своїх старших радників, що він схвалив плани атаки на Іран, але наразі утримується, очікуючи, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми", — розповіли WSJ особи, обізнані з перебігом обговорення. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї раніше заявив, що країна не здасться, і попередив, що будь-яке військове втручання США матиме непоправні наслідки. Ймовірною ціллю США є добре укріплений об’єкт збагачення у Фордо — він розташований під гірським масивом і, за оцінками військових експертів, недосяжний для більшості звичайних бомб, за винятком найпотужніших. Американські військові за останні дні нарощують сили на Близькому Сході. Третій есмінець ВМС США увійшов до східної частини Середземного моря, а друга авіаносна ударна група прямує до Аравійського моря. Хоча в Пентагоні заявили, що розгортання має виключно оборонний характер, США опиняються в кращому становищі у разі, якщо Трамп вирішить приєднатися до ізраїльських атак на Іран. Це також може бути тактикою тиску на Іран задля капітуляції або поступок.