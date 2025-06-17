Масовані удари Росії по Україні підтверджують важливість єдності міжнародної спільноти у підтримці України.

Про це у вівторок, 17 червня, заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7, повідомляє "Укрінформ".

"Хотів би розпочати із найрішучішого засудження останнього обурливого варварства Росії й висловити глибокі співчуття від себе й канадського народу родичам й близьким тих, хто постраждав", — сказав Карні.

Він додав, що члени "Велика сімка" вже провели обговорення цієї ситуації.

"Ми наголосили на важливості чинити максимальний тиск на Росію, яка відмовляється сідати за стіл перемовин", — підкреслив прем'єр.

Карні також повідомив, що дискусії щодо ситуації в Україні триватимуть сьогодні серед членів G7 та запрошених лідерів інших країн.

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт G7, який 2025 року відбувається в Канаді в місті Кананаскіс.

Також відомо, що глава української держави візьме участь у спеціальному засіданні лідерів країн G7 — A strong and sovereign Ukraine.

Крім того, Канада вже оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги у 2 мільярди канадських доларів (близько 1,5 млрд дол США).

ForUA.com нагадує, в ніч проти 17 червня Росія завдала масованого удару по Україні. Серед цілей були Київ, Запоріжжя і Одеса. В Одесі руйнувань зазнала історична частина міста.

У Києві пошкодження зафіксовано в кількох районах міста, найбільше в Солом’янському, де пошкоджено гуртожиток НАУ, кілька багатоповерхівок, в одній із них повністю зруйновано під'їзд.

Наразі відомо про загибель 16 людей: 14 — у столиці та ще двоє в Одесі.