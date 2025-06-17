СБУ затримала в Києві агента елітного підрозділу російської воєнної розвідки

Правоохоронці затримали агента російської воєнної розвідки, мешканця Києва, який наводив ракетні удари по Київщині.

Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Офісу генпрокурора, повідомляє Укрінформ.

«За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора киянину повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України)», - зазначається у повідомленні.

За даними слідства, мешканець столиці потрапив у поле зору ворога під час етеру чат-рулетки, де висловлював проросійську позицію.

«Спецпризначенці російської воєнної розвідки завербували його. За дорученням своїх кураторів підозрюваний збирав інформацію про місцеві підприємства, які, на його думку, займалися виробництвом військового спорядження для Сил оборони», - повідомили у ОГП.

Також, за даними СБУ, контррозвідка затримала у Києві агента елітного підрозділу російської воєнної розвідки. Для збору даних підозрюваний розпитував «потрібну» інформацію у знайомих під виглядом побутових розмов, а потім прибував за адресами потенційних цілей для дорозвідки.

За даними прокуратури, також фігурант слідкував за маршрутами руху та бойовими позиціями мобільних вогневих груп під час повітряних тривог.

«Такі відомості ворог планував використати для підготовки обстрілів столичного регіону», - поінформували у пресслужбі.

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання. У нього виявлено та вилучено два телефони з доказами злочинної діяльності.

Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.