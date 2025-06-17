Наразі в Україні спостерігається значне зростання попиту на імпортовані вживані автомобілі віком до 5 років, і особливу роль у цьому відіграє марка Tesla. За даними Асоціації «Укравтопром», у травні поточного року українці придбали 6,2 тисячі таких легковиків, що становить 28% від загальної кількості імпортованих автомобілів з пробігом (22 тисячі одиниць).

Tesla домінує в рейтингу популярності

Однією з найяскравіших тенденцій стало домінування електромобілів Tesla в цьому сегменті ринку. Незважаючи на певну втрату популярності в США, значна частка цих авто знаходить своїх нових власників саме в Україні. Це підтверджується тим, що дві перші сходинки в травневому рейтингу найбільш популярних авто віком до 5 років посіли саме електромобілі Tesla.

Структура імпорту: електромобілі лідирують

Загалом, електромобілі становлять найбільшу частку (46%) серед імпортованих авто віком до 5 років. Далі йдуть бензинові авто (36%), гібридні (10%), дизельні (6%) та автомобілі з ГБО (2%). Ця статистика свідчить про зростаючу популярність екологічних та економічних транспортних засобів серед українців.

Топ-10 найпопулярніших імпортованих авто віком до 5 років у травні:

Tesla Model Y – 544 од. Tesla Model 3 – 318 од. Nissan Rogue – 230 од. Kia Niro – 215 од. Mazda CX5 – 207 од. Hyundai Kona – 172 од. Chevrolet Bolt – 147 од. Volkswagen Tiguan – 147 од. Ford Escape – 110 од. Audi E-Tron Sportback – 108 од.

Ці дані яскраво демонструють зміну вподобань українських автомобілістів, які все частіше обирають сучасні, екологічні та технологічні автомобілі, що були у використанні за кордоном. Зростання попиту на Tesla та інші електромобілі свідчить про перспективний розвиток ринку електричного транспорту в Україні.