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Ворожа атака на Одесу: під завалами шукають людей

Ворожа атака на Одесу: під завалами шукають людей

У ніч на 17 червня російська армія завдала чергового удару по цивільній інфраструктурі Одеси. Станом на ранок відомо про щонайменше 13 постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи тривають — під завалами можуть залишатися люди.  Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Унаслідок обстрілу пошкоджені кілька житлових будинків, автомобілі, а також будівля інклюзивного центру. Виникли масштабні пожежі.

«На місці працюють всі профільні служби. Під завалами ще можуть бути люди», — зазначили в ДСНС.

Одеська міська рада повідомила, що частину мешканців евакуювали в укриття. Бригади швидкої надають допомогу пораненим. Частина з них — у стані середньої тяжкості, кількох госпіталізували.

Після атаки пошкоджено електромережі, комунальні служби займаються відновленням інфраструктури.

За попередніми даними, ворог застосував ракети та дрони-камікадзе. Повітряна тривога в регіоні тривала понад три години. Командування Повітряних сил пообіцяло надати деталі щодо типу зброї після уточнення.

Це вже не перший удар по Одесі з початку червня — у місті майже щодня оголошується повітряна тривога. Влада закликає не ігнорувати сигналів, адже навіть один безпілотник або ракета можуть мати фатальні наслідки.

Теги:

обстріл Одеси
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