Президент України Володимир Зеленський, за інформацією видання Axios, зустрінеться із Дональдом Трампом на полях саміту G7, який відбудеться 15-17 червня у Канаді. Ця потенційна зустріч набуває особливого значення на тлі заяв Трампа щодо можливої кардинальної зміни підходу до війни в Україні.

Офіційного підтвердження деталей зустрічі наразі немає. Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила лише, що у Дональда Трампа заплановані двосторонні зустрічі з лідерами під час саміту, але відмовилася уточнювати їхній перелік.

Водночас, сам Володимир Зеленський нещодавно у розмові з українськими журналістами підтвердив, що зустріч з президентом США невдовзі відбудеться, що, ймовірно, вказує саме на цю подію на саміті G7.

Потенційні переговори між Зеленським та Трампом на саміті G7 привертають підвищену увагу міжнародної спільноти, зважаючи на попередні заяви Трампа щодо його "мирного плану" для України. Цей план, за даними британського видання The Telegraph, передбачає скорочення або повне припинення прямої військової підтримки Києва з боку США. Замість цього, Україну нібито підштовхуватимуть до переговорів з Москвою.

Саміт G7, який цьогоріч приймає Канада, традиційно є платформою для обговорення ключових світових питань, включаючи безпеку та економіку.

Очікується, що саміт G7 стане майданчиком для широких дискусій щодо майбутнього конфлікту в Україні, ролі міжнародних партнерів у його врегулюванні та потенційних наслідків зміни геополітичного ландшафту.