Після іранської атаки керівництво Ізраїлю влаштувало нараду в бункері

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і міністр оборони Ізраїлю Кац перебувають всередині бункера, проводячи оцінку ситуації після ударів Ірану у відповідь, сказав ізраїльський чиновник CNN.

У дискусії беруть участь кілька ізраїльських міністрів і керівники оборонного відомства, сказав чиновник.

Вчора ввечері Іран випустив сотні балістичних ракет у бік Ізраїлю, за даними державних ЗМІ, у відповідь на безпрецедентні удари Ізраїлю.

Відомо, що ракетні атаки в ізраїльському районі Гуш-Дан поранили щонайменше 34 людини, інформує ізраїльська служба з надзвичайних ситуацій Magen David Adom (MDA).

Щонайменше одна жінка перебуває в критичному стані, а чоловік отримав серйозні поранення, додали в MDA.

Гуш Дан, який включає Тель-Авів і Рамат Ган, є найбільшим мегаполісом Ізраїлю.

До речі, США та країни-сусіди допомогли Ізраїлю перехопити іранські ракети, які Тегеран запустив під вечір у відповідь на ранкову ізраїльську атаку. Про це повідомляє CNN із посиланням на два ізраїльські джерела.

Видання не уточнює, які саме країни, окрім США, були задіяні у відбитті атаки. Ймовірно, це могли бути Йорданія та Саудівська Аравія, які лежать на маршруті іранських ракет. Також не уточнється, у чому саме полягала допомога союзників - лише у розвідувальних даних, чи безпосередньо у збитті ракет.

Одне з джерел однак зазначило, що це відбувалося подібно до того, як ці країни допомагали Ізраїлю під час минулорічних атак Ірану. Тоді США піднімали в небо свої винищувачі і безпосередньо збивали іранскі ракети і дрони.