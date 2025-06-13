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Трамп анонсував жорстокіші атаки Ізраїлю на Іран

Трамп анонсував жорстокіші атаки Ізраїлю на Іран

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою заявою щодо Ірану, попередивши про майбутні, "ще жорстокіші" атаки Ізраїлю. За його словами, іранські радикали, які "говорили хоробро", тепер "всі МЕРТВІ", і ситуація для Тегерана буде тільки погіршуватися.

Трамп зазначив, що під час свого президентства він давав Ірану численні шанси укласти угоду, проте Тегеран "не скористався" ними. "Я сказав їм у найрішучіших словах — just do it, але вони не змогли. І тепер усе буде набагато гірше," — підкреслив він.

Президент наголосив на військовій перевазі Сполучених Штатів, заявивши, що США володіють "найсучаснішим і найсмертоноснішим озброєнням у світі". Він також підкреслив, що Ізраїль є "надійним союзником", який "добре озброєний і готовий до дій".

Трамп звернувся до Ірану з наполегливим закликом негайно укласти угоду, щоб уникнути повного знищення. "Іран має укласти угоду, поки ще не пізно. Більше ніякої смерті, більше ніякого руйнування — JUST DO IT, BEFORE IT IS TOO LATE," — підсумував він.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаІзраїльІранТрамп
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