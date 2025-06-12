Справа передана до суду: є шанс довести причетність полоненого росіянина до вбивства двох цивільних

Харківська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно стрільця 23-ї мотострілецької бригади Збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

«Досудовим розслідуванням встановлено, що 21-річний обвинувачений з позивним «Дух» брав участь у бойових діях проти українських оборонців на Купʼянщині. У жовтні 2024 року він дислокувався в селі Петропавлівка, де спільно з іншими російськими військовими незаконно затримав трьох цивільних чоловіків, які приїхали до населеного пункту, аби врятувати вціліле майно. Протягом кількох діб мирних мешканців піддавали допитам, однак одному з них вдалося втекти. 8 жовтня 2024 року фігурант по рації отримав наказ від свого безпосереднього командира з позивним «Граф», особа якого наразі встановлюється, змінити позицію. Цей же командир наказав убити затриманих чоловіків – обвинувачений розстріляв їх з автомата», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За цими даними, обвинувачений був узятий у полон того ж дня «під час штурму будівлі, в якій дислокувались окупанти».

Прокурори намагаються встановити особи інших російських військових, причетних до інкримінованих обвинуваченому дій.

Досудове розслідування в цій справі вело управління СБУ в Харківській області.