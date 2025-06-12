15-річна школярка допомогла СБУ зірвати масштабний теракт у центрі Івано-Франківська

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли масштабному теракту в Івано-Франківську завдяки допомозі місцевої школярки.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

Так, було заблоковано спробу ФСБ підірвати саморобний вибуховий пристрій у центральному парку міста.

Плани вдалося зірвати завдяки 15-річній школярці, яка звернулася до чат-бота СБУ "Спали" ФСБшника". Дівчина повідомила про наміри росіян завербувати її для вчинення теракту.

"На месенджер дівчини вийшов співробітник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

Під час проведення оперативної комбінації правоохоронці дізналися, що за інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити СВП, «підсилити» його гайками та заховати у термос", — розповіли в СБУ.

Щоб не викликати підозр у рідних, куратор з ФСБ доручив дівчині збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі.

Згодом російський спецслужбіст повідомив школярці, що вона має доставити захований СВП до міського парку в годину пік, коли там буде максимальна кількість людей.

У цей момент ФСБ планувала дистанційно підірвати вибухівку разом із дівчиною, щоб не лише вбити якомога більше людей, а й ліквідувати її як «зайвого свідка».

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"Коли дівчина відмовилась відносити вибуховий пристрій до центру міста, російський спецслужбіст почав погрожувати тим, що «здасть» її до СБУ.

Утім, українські правоохоронці супроводжували кожен крок неповнолітньої. Завдяки цьому вдалося не тільки запобігти теракту, а й задокументувати весь процес його підготовки – від вербування школярки до спроби її підриву рашистами", — зазначили в СБУ.

Зараз СБУ розпочала провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини), встановлюються всі особи, що можуть бути причетні до організації теракту.

Про спроби вербування слід повідомити у чат-бот СБУ «Спали» ФСБшника» — t.me/spaly_fsb_bot.