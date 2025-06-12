Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для обговорення подальшої військової допомоги

Міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Борис Пісторіус сьогодні, 12 червня, прибув до Києва з робочим візитом, щоб обговорити з представниками українського уряду подальшу військову допомогу Україні. Про це повідомляє Tagesschau.

Під час свого візиту Пісторіус наголосив на незмінній підтримці України з боку Німеччини.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, аби вона могла захищатися та опинилася в такій позиції, коли Росія буде готова до серйозних переговорів", – заявив німецький міністр оборони.

Засудження посилених російських авіаударів

По прибутті до Києва, глава Міноборони Німеччини рішуче засудив посилені російські авіаудари по Україні, охарактеризувавши їх як "надзвичайно жорстокі та загрозливі, із великою кількістю крилатих ракет та атак дронами", передає Welt.

"Це є чітким сигналом з Москви: наразі немає жодного інтересу до мирного вирішення, натомість удари тривають з незмінною жорстокістю і, перш за все, дедалі більше спрямовані на цивільні райони України", – підкреслив Пісторіус на залізничному вокзалі в Києві.

Візит на тлі дискусій у Німеччині

Візит Пісторіуса відбувається на тлі бурхливої реакції в Німеччині, спричиненої документом, підписаним понад 100 діячами, пов'язаними з Соціал-демократичною партією. Цей документ стосується зміни політики безпеки та оборони і закликає до переговорів з Росією. У "Маніфесті" "мирні кола СДПН" також виступають за припинення розміщення нових американських ракет середньої дальності в Німеччині.