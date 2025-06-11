Експериментальний проект: Українці зможуть збивати дрони та отримувати гроші

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дає змогу залучати до протиповітряної оборони України не тільки військових, а й добровольців. Йдеться про членів воєнізованих формувань і добровольчих підрозділів територіальної оборони.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 11 червня.

Уряд підтримав пропозицію Міноборони щодо запуску експериментального проєкту під час воєнного стану (але не довше ніж на два роки). Його суть полягає в посиленні протиповітряної оборони, залучаючи спеціальні ППО-групи.

Ці групи можуть складатися з воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил територіальної оборони Збройних сил України, які мають відповідні знання та навички. Їх залучатимуть для захисту від атак ворожих дронів і літаків під час воєнного стану.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що до таких груп зможуть приєднатися:

добровольці з територіальних громад;

люди, які не підлягають мобілізації;

ті, хто пройшов навчання і має відповідний сертифікат для роботи з дронами.

Такі ППО-групи зможуть:

виявляти, супроводжувати та збивати повітряні цілі;

використовувати дрони, літаки, особисту зброю;

отримувати техніку, зброю, боєприпаси від ЗСУ;

використовувати власні авто та обладнання.

Ці групи підпорядковуватимуться Силам тероборони, а під час виконання бойових завдань – Командуванню Повітряних сил ЗСУ.

За приєднання до груп ППО громадяни зможуть отримувати грошове забезпечення в розмірі до 100 тис. грн/міс. (пропорційно до участі). Ці кошти виділятимуться з місцевих бюджетів.