Кричуща тиша: чому світ закриває очі на путінський терор

На четвертому році повномасштабної війни країна-агресорка продовжує наносити по Україні систематичні ракетно-дронові удари різної інтенсивності, але реакція цивілізованого світу на дикунські в усіх сенсах дії Москви залишає бажати кращого. Про те, чому навіть союзники офіційного Києва не здійснюють рішучих антиросійських кроків – далі в матеріалі.

Практично щоденно РФ атакує Україну з неба. Не стала виключенням і нинішня доба, коли під ударом опинився багатостраждальний Харків. А у ніч проти 10 червня Росія завдала масованого удару по всій Україні. За даними Повітряних сил, російські загарбники застосували для атаки 315 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 2 балістичні ракети KN-23 та 5 крилатих ракет Іскандер-К. Основним напрямком цього удару став Київ.

«Були доповіді військових, окремо говорили з міністром оборони Умєровим. Про нашу протидію дронам, про захист від ракет – про наше зміцнення ППО. Росіяни знову застосували ракети з Північної Кореї – балістику. Бачимо дані і щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій - і це максимально небезпечно і для Європи, і для регіону Східної та Південно-Східної Азії. Чим довше триває ця війна на нашій землі, тим більше зміняться технології бойових дій і тим більше для всіх зросте загроза. На це треба реагувати зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених «шахедів» та балістичних ракет почнуть загрожувати Сеулу і Токіо. РФ – це біснуваті з «шахедами» та червоною кнопкою, для яких катастрофи є сенсом їхнього існування – більше нічого вони не продукують і по собі нічого іншого не залишать. Треба на це реагувати. Треба їх зупиняти, і це не тільки нам в Україні треба – увесь світ виграє від примусу Росії до миру», - заявив у вечірньому відео зверненні 10 червня президент Зеленський.

Між тим, заклик нинішнього господаря Банкової щодо необхідності примусу до миру РФ залишився фактично не почутим. Ба, більше, у США не те, що не засудили путінський тероризм на найвищому рівні, а…анонсували натомість скорочення підтримки України. Зокрема, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що нинішня американська адміністрація планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Києву. Про це він сказав 10 червня під час свідчень у комітеті Палати представників. На запитання конгресмена від Демократичної партії Джозефа Моррела про фінансування безпекової допомоги Україні Гегсет відповів, що «бюджет на неї буде скорочено».

«Як ви знаєте, ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт (війну в Україні - ред.). Ми вважаємо, що мирне врегулювання - в інтересах обох сторін і в інтересах нашої країни, особливо з огляду на всі протистояння у світі», - сказав глава Пентагону. Він також заявив, що перемога України у війні досі не була чітко визначена, «як і шлях до неї». «Як результат, президент Трамп дуже зацікавлений у шляху до миру, який зупинить вбивства і кровопролиття», - підсумував Гегсет, не пояснивши, яким таким чином скорочення допомоги Україні може змусити Путіна припинити бодай «небесний» терор.

Принагідно зауважимо, що адміністрація Дональда Трампа не виділяла Україні військову допомогу після приходу республіканця до влади, але зброя в межах пакетів, оголошених при Байдені поки що продовжує надходити. При цьому буквально днями Володимир Зеленський підтвердив інформацію західних медіа про те, що США перенаправили своїм військам на Близькому Сході компоненти, які Україна використовує для збиття російських дронів.

Тобто, як бачимо, позиція Вашингтону по війні, м’яко кажучи, залишає бажати кращого. І на це звертають особливу увагу навіть аполітичні фігури. Приміром, після чергового масованого удару чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик запросив до себе додому в Україну президента США, щоб той міг краще зрозуміти, що переживають звичайні українці вдень і вночі під шквалом ударів російських дронів і ракет. «Дональд Трамп, будь ласка, відкрийте очі, допоможіть моєму народу», - зазначив Усик в інтерв’ю CNN Sports. Боксер вважає, що Трамп зобов’язаний виконати свою передвиборчу обіцянку та припинити війну. «Він не відповідає за свої слова. Навіщо він тоді говорить? Я пропоную йому свій дім. Нехай приїжджає в Україну. Я дам йому свій будинок і своїх охоронців. Я забезпечу йому повну безпеку. Нехай він поживе в моєму будинку тиждень і подивиться, як над ним літають ракети і як живуть люди в Україні… Нехай приїжджає таємно, щоб ніхто не знав, що він приїхав», - додав чемпіон. Він пояснив ці слова тим, що якщо Москва дізнається про такий візит американського президента, то вона припинить свої атаки.

«А якщо він приїде таємно, нехай живе десь на Оболоні чи Троєщині, де бомбардують будинки, житлові будинки... Тоді він зрозуміє, нарешті, що насправді відбувається», - підсумував боксер.

На відміну від США, у Європі вже давно розуміють, що насправді відбувається в Україні. Попри це, реакцію європейців на останні удари росіян складно назвати рішучою, оскільки пролунало лише кілька заяв-засуджень. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що внаслідок російської атаки 10 червня постраждала будівля неподалік представництва ЄС в Україні. «І все ж люди йдуть на роботу. Росія не зламає їх. Протиповітряна оборона рятує життя. Безмежна вдячність захисникам і рятувальникам», - зазначила вона. Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив Росію в «серйозних воєнних злочинах» за масовані атаки на Київ та інші українські міста. Він наголосив, що масові російські атаки були терором проти цивільного населення і аж ніяк не пропорційною реакцією на «дуже точні» атаки України на російські військові аеропорти. «Росія цілеспрямовано і безжально атакувала цивільне населення України численними дронами та крилатими ракетами протягом останніх днів», констатував пан Мерц.

Своєю чергою міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, зазначивши, що внаслідок нещодавньої російської атаки на Одесу був пошкоджений пологовий будинок, констатував: «Росія знову розв’язала терор проти України, завдавши ударів безпілотниками і ракетами по Києву і Одесі... Путін і його імперські амбіції залишаються головною перешкодою на шляху до миру. Він не прагне до припинення війни – тільки до нових смертей і руйнувань».

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав не зволікати з новими потужними санкціями проти Росії після масштабних повітряних ударів в ніч на 10 червня. І саме цього дня на санкційному напрямку відбулися суттєві зрушення: Єврокомісія представила пропозицію 18-го пакета рестрикцій ЄС проти Росії. Пакет санкцій буде стосуватися переважно російських банків та енергетичного сектору. Також ЄС планує розширити експортні заборони та контроль і посилити заходи з протидії обходу санкцій. Серед іншого, Єврокомісія пропонує знизити верхню межу ціни на нафту з 60 до 45 доларів за барель. У Києві, до речі, вже відреагували на кроки євро союзників. Зокрема, міністерка економіки Юлія Свириденко в мережі Х зазначила, що новий санкційний пакет ЄС - це «важливий крок у напрямку підриву фінансових і логістичних основ військової машини Москви». «Ми вдячні ЄС, але ухвалення санкцій має бути швидким. Кожна затримка дає Росії можливість адаптуватися, перебудуватися і продовжувати війну проти України. Ми закликаємо всі держави-члени без вагань схвалити цей пакет санкцій», - резюмувала урядовиця. За неофіційною інформацією, відразу після офіційної презентації проекту 18-го пакета санкцій проти Росії, Єврокомісія передала його у Раду ЄС, де вже у вівторок, 10 червня, розпочалося його закрите обговорення на засіданні Комітету постійних представників.

Між тим процес схвалення «під ключ» простим точно не буде, оскільки словацький прем’єр Фіцо вже заявив, що його країна не підтримає новий пакет антиросійських санкцій, «якщо Європейська комісія не запропонує реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з РФ». Тобто, Братислава прагне «під шумок» виторгувати собі фінансові євро «пряники», розуміючи, що будь-які рішення на рівні ЄС приймаються виключно одноголосно.