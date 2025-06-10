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Столиця

Ворожа атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі

Ворожа атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі

Унаслідок комбінованого нічного удару російських військ по Києву в ніч на 10 червня загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомили голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко у своїх Telegram-каналах.

"Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі", – повідомив Тимур Ткаченко.

Мер столиці Віталій Кличко додав, що загалом через російський удар постраждали шестеро осіб. "У стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє постраждалих. Чотирьом надали допомогу амбулаторно", – зазначив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія застосувала значний арсенал повітряних засобів. Було зафіксовано 315 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів, 2 балістичні ракети KN-23 та 5 крилатих ракет "Іскандер-К". Зазначається, що основним напрямком удару цієї ночі став саме Київ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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