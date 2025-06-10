Ворожа атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі

Унаслідок комбінованого нічного удару російських військ по Києву в ніч на 10 червня загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомили голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко у своїх Telegram-каналах.

"Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі", – повідомив Тимур Ткаченко.

Мер столиці Віталій Кличко додав, що загалом через російський удар постраждали шестеро осіб. "У стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє постраждалих. Чотирьом надали допомогу амбулаторно", – зазначив Кличко.