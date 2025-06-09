Канал 11-річної українки посів шосте місце у світі за кількістю підписників

Англомовний канал 11-річної українки Діани Кідисюк Kids Diana Show посів шосте місце у світі за кількістю підписників.

Про це пишуть Economist та Forbes.

Kids Diana Show має близько 135 млн підписників та поступається лише YouTube-каналам MrBeast, кільком брендам Боллівуду та іншим дитячим шоу.

Найперше відео на каналі з’явилося ще 10 років тому, коли Діані був лише один рік. Батьки дівчинки, Олена та Володимир, записували смішні моменти з її життя, розпакування іграшок та інші дитячі активності.

Викладати відео з Діаною на YouTube батьки почали, щоб ділитися ними з друзями та родиною. Та невдовзі вони почали орієнтуватися на ширшу аудиторію, додаючи веселі саундтреки та графіку. У цьому допоміг досвід батьків у програмуванні та маркетингу.

У 2017 році канал перейшов від публікації відео російською мовою на англійську. Як пише Economist, тоді родина дівчинки покинула Україну і виїхала спочатку до Маямі, а потім — до Дубая, де вони проживають останні п’ять років.

«Раніше в мене дуже погано виходило з англійською, але зараз все навпаки… іноді я навіть забуваю російські слова», — розповіла Діана.

Нині виробництво відео перетворилося для родини на роботу. Створення одного ролика може займати до чотирьох місяців. Родина наймає художників-постановників, знімальну групу, сценаристів та акторів. Вони навіть побудували кілька знімальних майданчиків у Дубаї, які можна перетворити на будинок, лабіринт чи сад. Піаром займається український друг сім'ї.

З понеділка по п’ятницю Діана зайнята школою, гімнастикою та тренуваннями з дзюдо. А у вихідні займається зніманням відео.

Брати Діани віком 12, 4 та 2 роки також беруть участь. У вихідні діти знімаються за графіком, який змінюється, щоб забезпечити безперервність контенту. Мати дітей, Олена, пояснила: «Якщо одна дитина недоступна, ми просто перемикаємося на іншу дитину. Так працює наша система».

Батьки Діани відмовляються говорити про свої фінанси. За оцінкою Джеремі Голдмана з дослідницької компанії eMarketer, основний канал родини, ймовірно, заробляє близько 10 мільйонів доларів на рік на рекламі після того, як YouTube забирає свою частку в 45%.

Родина також має цілу мережу «сестринських каналів» різними мовами, зокрема окремий канал російською. Батьки дівчинки розповіли, що також підтримують українськомовний канал, який нині має 195 тисяч підписників: «Ми вважали своїм обов’язком його створити».

Крім того, є можливість співпрацювати з брендами. Одним зі спонсорів відео Діани є Mattel — американський виробник іграшок.

Найбільша аудиторія каналу — в Америці, де рекламні ставки на YouTube одні з найвищих. Діана також популярна в Індії та має шанувальників у Бразилії, Іспанії, Португалії та на Близькому Сході.

Сама Діана розповіла журналістам, що інколи почувається незручно, коли її впізнають. На зустрічах із фанатами до 5000 людей шанувальники шикуються в чергу, щоб сфотографуватися.

«Може бути важко залишатися терплячою, але я маю постійно усміхатися та вітатися з усіма», — розповіла дівчинка.