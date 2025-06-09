Біля кордону з Білоруссю повернуть 20 тисяч гектарів боліт

На Поліссі реалізується найбільший в історії України проєкт з відновлення боліт у межах заповідних територій.

Ініціатива спрямована на відновлення гідрологічного режиму болотних комплексів Сира Погоня та Сомине, які є частиною Рівненського природного заповідника, та заплави річки Уж на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, – пишуть Тexty.org.ua.

«Природний водний режим повертають угіддям площею 20 тисяч гектарів, що рівнозначно площі 28 тисяч футбольних полів або міста Львів», – зауважують у медіа.

Як розповіла команда проєкту, у минулому столітті українські торфовища зазнали значних сільськогосподарських осушень та інших видів антропогенного впливу, що призвело до значної їх деградації. А це спричиняє екстремальні коливання води, некеровані масштабні пожежі, викиди CO₂ та втрату біорізноманіття. Тому Франкфуртське зоологічне товариство (далі – ФЗТ) разом із заповідниками у 2023 році повернулося до активних дій з відновлення заболочених територій в Україні, щоб запобігти подальшим руйнівним змінам.

«При виборі територій для відновлення ми керувалися такими критеріями, як розмір, цінність екосистем і біорізноманіття, адже водно-болотні угіддя – це й усі форми життя, які вони підтримують. Тому від початку проєкту ми приділили багато уваги насамперед охороні деградованих територій, що мають високу природоохоронну цінність», – зазначає Еллені Вендрас, лідерка проєкту Полісся у ФЗТ.

Зараз на трьох обраних ділянках здійснюється гідрологічний моніторинг. Він має на меті відстеження рівня води в порушених болотах та її відтоку з каналів. Це допоможе оцінити ефективність відновлювальних дій.

Для проведення гідрологічного моніторингу та необхідних робіт в оптимальні терміни спеціалісти використовують сучасні технології, зокрема логери рівня води із визначеним інтервалом запису. Володіючи актуальними даними динаміки рівнів води, команда проєкту надалі зможе приймати обґрунтовані рішення, щоб досягнути ефективного відновлення болотних масивів.

На наступних етапах реалізації проєкту команда буде працювати над системою заходів із реконструкції теперішньої системи штучних водотоків. Вони допоможуть суттєво зменшити відтік води з болотних масивів. Ідеться про земляні роботи зі створення загат на наявних каналах, які свого часу виконували осушувальну функцію.

«Болота зникають, і з ними зникають звичні та рідкісні види флори та фауни, підриваються запаси дикорослих ягід, збільшується кількість пожеж, поглиблюється соціальна напруга через брак води та природних ресурсів. Виходячи з цього, важливо вжити термінових заходів з відновлення ключових ділянок для стабілізації втрати вологи на болотах, заболочених річках, меліорованих ділянках і наближення їх до природних умов», – пояснює Михайло Франчук, заступник директора з наукової роботи Рівненського природного заповідника.

Нинішні мережі каналів зумовлюють надмірний відтік води з водно-болотних угідь і швидке скидання паводкових вод. А отже, території місцевих громад опиняються під загрозою затоплення, а надміру осушені болота стають дуже вразливими до пожеж. Облаштування запланованих споруд дасть змогу затримувати воду в болотних масивах і поступово вивільняти її протягом року.