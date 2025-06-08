﻿
Надзвичайні події

РФ запустила по Україні майже 50 дронів та три ракети, – ПС

РФ запустила по Україні майже 50 дронів та три ракети, – ПС

У ніч на 8 червня (із 21:00 7 червня) росіяни запустили по Україні 49 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. Наша протиповітряна оборона знищила 40 ворожих цілей. Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, росіяни запускали свої дрони з Курська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська. Крім того, ворог атакував Україну протикорабельною ракетою Онікс (пуск із окупованого Криму) та двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (пуски із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області).

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина та Донеччина. Атаку ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 наші оборонці неба збили 40 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півдні, півночі та в центрі України, з них: 22 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

На жаль, зафіксовано влучання у п’яти локаціях.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Після сварки з Маском Трамп планує позбутися своєї Tesla
Технології 06.06.2025 23:10:33
Після сварки з Маском Трамп планує позбутися своєї Tesla
Читати
Олімпійського чемпіона пограбували: Його не було вдома
Спорт 06.06.2025 22:51:22
Олімпійського чемпіона пограбували: Його не було вдома
Читати
Том Круз знову потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Культура 06.06.2025 22:32:56
Том Круз знову потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Читати

Популярнi статтi