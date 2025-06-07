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ЗСУ знищили російський винищувач Су-35 у небі над Північною Слобожанщиною

ЗСУ знищили російський винищувач Су-35 у небі над Північною Слобожанщиною

Сьогодні, 7 червня, українські військові збили російський винищувач Су-35 на Курському напрямку.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Обставин збиття літака, а також підрозділ, якому вдалося це зробити, там не назвали.

Зазначимо, Су-35 є винищувачем четвертого покоління, який призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей, а також для ураження наземних та надводних об’єктів військ, наземної інфраструктури тощо.

Востаннє про збиття такого російського літака в бою повідомляли в лютому 2024 року. Тоді, крім нього, на Східному напрямку також збили два Су-34, які скидали керовані авіабомби по позиціях українських військ.

За оцінками Генерального штабу ЗСУ, станом на 7 червня 2025 року росія втратила на війні проти України вже 413 літаків.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Су-35
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