Дорощук здобув срібло етапу Діамантової ліги в стрибках у висоту

У Римі пройшов п'ятий етап Діамантової ліги, в межах якого відбулись змагання чоловічих стрибків у висоту. Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

На турнірі у столиці Італії Україна мала представництво: свій перший старт у літній частині сезону-2025 провів Олег Дорощук.

Окрім українського віцечемпіона Діамантової ліги, на етап у Римі заявились ще 10 стрибунів у висоту. За першість в Італії змагались олімпійський чемпіон Парижа Геміш Керр, медаліст Олімпіади Ву Санхьок, срібний призер ЧС-2023 Джувон Гаррісон, а також срібний та бронзовий призери чемпіонату Європи-2025 у приміщенні – чех Ян Штефела та італієць Маттео Сіолі.

Також у Римі змагальний сезон розпочав італієць Джанмарко Тамбері – золотий медаліст Олімпіади-2020. Для нього старт взагалі став першим з моменту перемоги у минулорічному фіналі сезону Діамантової ліги.

Як минули змагання чоловічих стрибків у висоту у Римі

Олег Дорощук розпочав етап без хиб – з перших спроб брав чотири планки до висоти 2.23 м. Завдяки цьому результату українець вийшов у лідери етапу.

Натомість до четвертої висоти завершили виступи п'ять стрибунів: ямаєць Раймон Річардс на 2.16 м, чемпіон Європи-2024 Тамбері на 2.20 м, а на 2.23 м вибули Стефано Соттіле, Гаміш Керр, Мануель Ландо і Ян Штефела.

Боротьбу за подіум на висоті 2.26 м продовжили п'ять стрибунів. Дорощук став єдиним з усіх спортсменів у секторі, який взяв планку з першої спроби.

Окрім Олега, на наступну висоту перейшли ямаєць Ромейн Бекфорд і американець Джувон Гаррісон, який показав свій найкращий результат сезону, а також представник Республіки Корея Ву Санхьок – усі використали третю спробу. Натомість Сіолі посів п'яте місце.

Першої хиби українець припустився саме на 2.28 м, але підкорив планку з другої спроби, втримавшись на першому місці. Також цю планку подолав Санхьок – теж із другої спроби. «Бронзу» етапу гарантував собі Бекфорд, який випередив Гаррісона за спробами.

Дорощук з першої спроби взяв планку 2.30 м, тоді як Ву переніс висоту на 2.32 м – і підкорив її з першої спроби. Після цього Олег переніс планку на 2.34 м, але її не перелетів – і став срібним призером.

Діамантова ліга. Рим. Стрибки у висоту (чоловіки)

Ву Санхьок (Республіка Корея) – 2.32 м

Олег Дорощук (Україна) – 2.30 м

Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2.26 м

Для Дорощука «срібло» етапу стало другим на рівні Діамантової ліги після другого місця у фіналі 2024-го. У доробку Олега також дві «бронзи» серії в 2024 році: у польській Сілезії та Римі.