Генштаб ЗСУ назвав найгарячіші напрямки фронту

Від початку доби на фронті зафіксовано понад сто бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати натиск ворога. Про це повідомляється в Telegram Генштабу ЗСУ.

Ворог, попри значні втрати, яких завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ.

За даними Генштабу, станом на 16:00 від початку доби відбулося110 бойових зіткнень.

Загалом протягом сьогоднішньої доби від ворожих артилерійських обстрілів з території рф постраждали райони населених пунктів Миропільське, Рівне, Бачівськ, Товстодубове, Голубівка, Тур’я, Бобилівка, Лугівка, Угроїди, Біла Береза, Гірки, Мезенівка, Яструбщина, Нова Гута Сумської області, Мар’їне Чернігівської області. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Угроїди, Климентове Сумської області.

Ситуація по напрямках

Українські підрозділи відбили дві атаки ворога на Харківському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.