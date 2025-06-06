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Суспiльство

БФ "Міла" та Олексій Юренко: Продуктові набори та щире спілкування напередодні Зелених свят

БФ "Міла" та Олексій Юренко: Продуктові набори та щире спілкування напередодні Зелених свят

“Сьогодні у приймальні Благодійний Фонд «Міла» Олексія Юренка роздали продуктові набори тим, хто цього потребує — трохи турботи та підтримки в непростий час.

Було багато живого спілкування з людьми — говорили про важливе, слухали, ділилися думками та шукали рішення разом.

А ще видали продуктові набори нашим друзям – волонтерській організації «Лісові павучки.Маскувальні сітки». Вони допомагають нашим захисникам, а ми раді хоч трохи підтримати їх у цій важливій справі.

Дякуємо кожному, хто поруч. Завдяки вам усе це можливо.

Разом сильніші!”, – написав у Facebook голова БФ «Міла» Олексій Юренко.
 Автор: Галина Роюк

Теги:

допомогаОлексій ЮренкоБФ "Міла"
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