Пекельна доба: понад 200 атак по всій лінії фронту

За минулу добу, 5 червня, на фронті відбулося 204 бойові зіткнення, і понад третина з них припала на Покровський напрямок, повідомили у Генштабі

Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту — українські захисники відбили 76 атак російських окупантів у районах Полтавки, Малинівки, Єлизаветівки, Удачного, Котлиного, Новоукраїнки, Андріївки та поблизу Покровська. Попри потужний тиск, лінія оборони залишається незламною.

Ситуація на інших напрямках:

Харківщина: 9 боїв поблизу Вовчанська, Стариці.

Куп’янський: 5 атак, зокрема в районах Петропавлівки та Голубівки.

Лиманський: 20 атак біля Торського, Зеленої Долини.

Краматорський: 9 атак у районі Часового Яру та Курдюмівки.

Торецький: 18 боєзіткнень у Торецьку, Диліївці та Щербинівці.

Новопавлівський: 26 штурмів біля Рівнополя, Комара, Зеленого Поля.

Оріхівський: 4 атаки біля Степового та Новоандріївки.

Гуляйпільський: 8 атак, ворог не мав успіху.

Придніпровський: 3 штурми — усі відбиті.

Курський напрямок: 16 атак, 197 артобстрілів, 22 авіабомби.

Окупанти завдали 1 ракетний удар, 53 авіаудари, 5955 обстрілів, зокрема 84 — з РСЗВ, випустили понад 3500 дронів-камікадзе.

В той же час Сили оборони завдали ударів по 12 районах скупчення ворожої живої сили та техніки, уразили 6 артилерійських систем, склад боєприпасів та пункт управління БпЛА.