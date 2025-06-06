Обмеження: купюру 500 євро можуть не прийняти в банку

Українцям варто звернути увагу на те, що великі номінали євробанкнот, зокрема купюра 500 євро, можуть викликати труднощі при обміні в банках. Деякі фінансові установи в Україні вже відмовляються приймати ці банкноти або вимагають додаткові документи для підтвердження походження коштів.

Причина в тому, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) ще у 2019 році ухвалив рішення припинити випуск купюри 500 євро через її використання у тіньовій економіці, зокрема для відмивання грошей, фінансування злочинності та ухилення від сплати податків. Із 2020 року банкноту поступово вилучають з обігу.

Хоча в країнах ЄС її ще можна обміняти в офіційних банках, в Україні ситуація складніша. Через зростання ризиків банки стають обережнішими і не завжди погоджуються на обмін купюр цього номіналу.

Фінансові експерти радять перевірити свої заощадження й уникати зберігання великих сум у купюрах старого зразка. Особливо це стосується купюри 500 євро, яка вже практично не використовується в розрахунках.

На сьогодні в обігу залишаються паперові банкноти номіналом 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро, а також монети номіналом 1 і 2 євро, та 1, 2, 5, 10, 20 і 50 євроцентів — усі вони дійсні та приймаються в банках.